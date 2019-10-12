Beyaz TV sunucusundan İzmir Barosu'na sert tepki

İzmir Barosu terör seviciliği yaparak Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce bitirilmesi gerektiğini açıkladı.



Bu skandal açıklamaya Beyaz TV'de yayınlanan Uyan Türkiyem programı sunucusu Tahir Sarıkaya çok sert tepki gösterdi.



ŞEREFSİZLİK YAPMAYIN



İzmir Barosu'na buradan sesleniyorum diyen Sarıkaya 'Hainsiniz. Şerefsizlik yapmayın. Çok özür diliyorum ama şerefsizlik yapıyorsunuz İzmir Barosu. PKK bir devlet mi? Siz PKK'yı bir devlet olarak mı görüyorsunuz? Bu yaptığınız açıklamada savaş diyorsunuz, bu bir savaş değil... Gidin Nusaybin'de 20 dakika oturun İzmir Barosu'na bu bildiriyi yazanlar. Bu bildiriyi yazanlara sesleniyorum: Şerefsizlik yapmayın. Nusaybin'de gidin görün hayatı... Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Devletimiz sınırını korumak zorundadır. Terörü def etmek zorundayız. İşte sizin gibi şerefsizler bu ülkede olduğu sürece yapacak hiç bir şey demiyorum' ifadelerini kullandı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel