Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adımı durdurmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu Üçüncü Meclis Başkanları Konferansı'nda konuştu.



Konuşmasında operasyondaki kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgularken 'Türkiye olarak 911 km. sınırımız olan Suriye rejiminin dahi kabul etmediği YPG/PYD'ye karşı attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. Kim ne derse desin durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor, durdurun diye.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Pek çok sorun terör kılıfı altında gizlenmektedir, yaşadığımız sıkıntıları coğrafyamızın kaderi değildir.



Fırat'ın doğusunu terörden temizleyerek ülkemizdeki Suriyelilerin dönmelerini sağlayacağız.







Öncelikle terör meselesinde ilkeli bir duruş sergilemek mecburiyetindeyiz.



Suriye'de yaşananlar, 10 bin kilometre uzaktan Suriye'de yer alanlar bir şeyi ihmal ediyorlar. Bizim defaetle söylediğimiz PYD/YPG, DEAŞ bir terör örgütüdür. Ne yazık ki Batı PKK'ya terör örgütü diyor ama onların yan kolları olan PYD/YPG'yi kabul etmiyor. Bütün belgeleriyle kendilerine verdiğimiz halde kabul etmiyor. Batı ve Amerika ne diyor?



Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim mücadelemiz Kürtlerle değil, terör örgütleriyledir.



Biz Suriye'yi bölmeye değil, parçalamaya değil, orada tüm yaşayanların, hepsinin hukukunu korumak için orada yer almış bulunuyoruz



Terör örgütlerinin arkasında Türkiye ile yüz yüze hesaplaşmayı göze alamayan güçler daima olmuştur, bugün de vardır.



Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını hedef almıyor







KİM NE DERSE DESİN



Bugün havan topları atışıyla 1 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü. 10'a yakın insanımız öldü. Daha önce yüzlercesi öldürüldü. Biz bunu ne zamana kadar bekleyeceğiz? Türkiye olarak 911 km. sınırımız olan Suriye rejiminin dahi kabul etmediği YPG/PYD'ye karşı attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. Kim ne derse desin durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor, durdurun diye.



KARARLI DURUŞUMUZA DEVAM EDECEĞİZ



Sayın Trump'a ve diğerlerine dedim. 'Bunu durduracaksanız durdurun' dedim, durdurmadılar. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz artık geri adım atmayacağız. Teröristlerin tamamıyla sayın Trump'ın ifade ettiği 32 km. sınırdan daha ileri gidene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz bu bölgeyi ülkemizde yaşayan 4 milyona yakın mülteci için güvenli bölge ilan ettik. Bunların içinde Kürt, Arap var mı? Var. Biz bunların hakkını koruyoruz. Dünyadan kaç ülke Suriye'den ne kadar insanı alıp da bakıyor. Bakan biziz, en ufak destek vermiyorlar, konuşmaya gelince konuşuyorlar. Öyleyse bu kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz.