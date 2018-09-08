Okula giren yılanı itfaiye yakaladı

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde bulunan Cahide Nebioğlu İlkokulunda yılan gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, okulun bordum katında boş bir odaya giren yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kısa süre sonra ellerindeki özel yılan yakalama aparatı ile odadaki yılanı yakalayarak zarar vermeden uzak bir bölgede doğaya bıraktı. Kaynak : İHA