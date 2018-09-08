USD (Alış - Satış) : 6,47 - 6,48 EURO (Alış - Satış) : 7,53 - 7,54

İstanbul'a beklenen yağmur geldi

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı.

Yaşam / 08 Eylül 2018 Cumartesi 15:20
İstanbul'a beklenen yağmur geldi
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu. Bazı sürücüler köprü altlarına sığınırken, bazıları da araçlarının üzerine battaniye örttü. Davutpaşa-Otogar yolunda İETT otobüsünü su basarken, tramvay yolunda biriken su nedeniyle seferler aksadı.

İstanbul'un her iki yakasında etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı ana arterlerle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler, yollarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.



Avrupa Yakası'nda da yağış devam ederken, Fatih ve Topkapı civarında ise dolu yağışı etkili oluyor. Güngören, Davutpaşa, Bayrampaşa ve Eminönü bölgelerinde derinliği yaklaşık 1 metreyi bulan su birikintileri oluştu. Araçlarda mahsur kalan sürücü ve yolcuları kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ayrıca Topkapı alt geçidi ve Fatih Ulubatlı'da TEM'e bağlanan kavşak yoğun su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin bu bölgedeki çalışmaları devam ediyor.



TOPLU TAŞIMADA AKSAMA

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı. Sağanak, trafikte de aksamalara neden oluyor. Bazı araçlar, yoğun su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Davutpaşa-Otogar yolunda ise İETT otobüsünü su bastı. Yolcular kenarlıklara çıkarak sudan korunmaya çalıştı.

Etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sokak aralarında su birikintilerinin oluştuğu Silivri'de de sürücüler trafikte kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışıyor.

OTOPARKI SU BASTI

Yağmur nedeniyle Zeytinburnu'nda bulunan bir açık otoparkı su bastı. Baskın nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri su tahliye çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından su tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle TF1-TF2 teleferik hatları ile T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında yaşanan aksamanın giderildiğini bildirdi.
Kaynak : İHA

Anadolu YakasıBüyükşehir BelediyesiDolu YağışıŞiddetli YağışHava Muhalefeti


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı