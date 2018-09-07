USD (Alış - Satış) : 6,47 - 6,48 EURO (Alış - Satış) : 7,53 - 7,54

Suriye uyarısı: Korkunç şeyler göreceğiz

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki iç savaşı bitirmek için siyasi bir yol bulmaya çalıştıklarını belirterek "Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz." dedi.

Dünya / 07 Eylül 2018 Cuma 20:06
Suriye uyarısı: Korkunç şeyler göreceğiz

Mistura, BM Güvenlik Konseyi'ndeki İdlib oturumuna telekonferans ile bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Toplantının zamanlamasının önemli olduğuna dikkati çeken Mistura, 'İblib'den son günlerde duyumlar alıyoruz. Bu duyumların 'kusursuz bir fırtına'nın içeriğinin oluştuğunun göstergesi olmasından endişe ediyoruz.' dedi.

Mistura, Suriye'de askeri gerginliğin artmasının endişe kaynağı olduğunu belirterek 'İdlib'deki bir operasyon, korkunç ve kanlı bir savaş olabilir. İdlib'deki sivillerin tahliye edileceği güvenli bir yer yok.' diye konuştu.

İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın anlayışının çok önemli olduğunu belirten Mistura, Suriye hükümetinden Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediklerine dair açıklamalar geldiğini aktardı.

Mistura, Türkiye ve Rusya arasında görüşmelerin devam ettiğini vurgulayarak 'İran, Rusya ve Türkiye arasında bugün Tahran'da yapılan zirveden akıllıca açıklamalar geliyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki iç savaşı bitirmek için siyasi bir yol bulmaya çalıştıklarını dile getiren Mistura, 'Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz. Bu nedenle bugün Tahran'da yapılan zirve o kadar önemli.' dedi.

Mistura, geçen hafta yaptığı açıklamada, İdlib için 'kusursuz bir fırtına yaklaşıyor.' tabirini kullanmıştı.

Rusya İdlib saldırılarının görüntülerini yayınladı Rusya İdlib saldırılarının görüntülerini yayınladı Suriye uyarısı: Korkunç şeyler göreceğiz Suriye uyarısı: Korkunç şeyler göreceğiz Trump'tan açıklama: İdlib'de katliam olursa... Trump'tan açıklama: İdlib'de katliam olursa... Çavuşoğlu- Maas Ortak Basın Toplantısı Çavuşoğlu- Maas Ortak Basın Toplantısı Rusya İdlib'deki bombalamayı doğruladı Rusya İdlib'deki bombalamayı doğruladı Rusya: 'İdlib'teki durumla ilgili ABD ile temas halindeyiz' Rusya: 'İdlib'teki durumla ilgili ABD ile temas halindeyiz' ABD maslahatgüzarı: Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz ABD maslahatgüzarı: Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz İsmail Saymaz'dan dikkat çeken tweet İsmail Saymaz'dan dikkat çeken tweet Rusya'dan İdlib açıklaması Rusya'dan İdlib açıklaması Rusya İdlib'i vurdu Rusya İdlib'i vurdu

TürkiyeİdlibSuriyeGüvenlik KonseyiTelekonferans


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı