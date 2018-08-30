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İsveç'te ilk 'Namus Cinayeti'nin faili serbest

İsveç’te 2002 yılında kızını öldüren Türk asıllı şahıs, cezasının 3’te 2’sini bitirdiği için serbest bırakıldı. Konu İsveç basınında "ülkedeki ilk namus cinayeti" olarak işlenmişti.

Dünya / 30 Ağustos 2018 Perşembe 10:13
İsveç'te ilk 'Namus Cinayeti'nin faili serbest

İsveç’in Uppsala şehrinde yaşayan Fadime Şahindal’ın babası, arkadaşlarının kışkırtmasıyla kızını 21 Ocak 2002’de öldürmüştü. İsveç Svea Temyiz Mahkemesi, evlat katili Rahmi Şahindal’a ömür boyu ceza vermişti. Mahkeme tarafından 2015 yılında cezası 24 yıla indirilen Rahmi Şahindal, cezanın 3’te 2’sini çektiği için 28 Ağustos’ta serbest bırakıldı.

İsveçli bir gence aşık olan Fadime, 2002 yılında 26 yaşındayken bir sivil toplum kuruluşunda 6 ay çalışmak üzere Kenya’ya gitmesine bir hafta kala annesi ve kız kardeşleriyle gizlice vedalaştığı sırada babası tarafından öldürülmüştü. Rahmi Şahindal, mahkemeye kızını öldürme sebebinin, kızının İsveçli birisiyle birlikte olması ve ailesi hakkında basına açıklamalarda bulunması olduğunu söylemişti. Kaynak : İHA

Evlat KatiliSivil ToplumTemyiz Mahkemesiİsveç


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