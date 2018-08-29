Başkan Erdoğan: Bir ölürüz bin diriliriz

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:



Haberleşmede radyo ve televizyonun icadı hiç şüphesiz büyük bir çığır açtı. Haberleşmede radyo ve televizyonun icadı hiç şüphesiz büyük bir çığır açtı.



Görevimiz gereğince ayak basmadık ülke bırakmadık. Gittiğimiz yerlerde aynı kıyafetle donatılan insanlar, aynı mimariler görüyoruz. Türkiye'nin de bu tek düzeliğin dışında olmadığını üzüntü ile söylemek isterim. AK Parti olarak medeniyetimize uygun mimari üretmeye çalıştığımızın en yakın şahidisiniz. Medyadan başlayıp hayatımızın her alanına kadar gelen bu olayın ekonomik, siyasal ve sosyal olarak çok boyutu olduğunu biliyoruz.







'Yerli ve milli vurgumuz devam ediyor'



Ülke olarak güçlüyseniz kendinizi koruyabilirsiniz. Böyle değilseniz dünyadan kendinizi tecrit edeceksiniz. Bu kalmadı, tabi olursunuz. Biz küresel düzene ne tabi olduk, ne de tecrit olduk. Ülkemizi geliştirdik, ayakları üzerinde durur hale getirmeye çalıştık. 81 milyon vatandaşımızın her birinin pay alabilmesine gayret ettik. Herkesin karşısında milletimizle dimdik durduk. Yerli ve milli vurgusu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz kararlılığımızın en net örneğidir.



'Bizim için atılan muhtar bile olamaz manşetlerini unutmadık'



Büyükşehir Belediye başkanlığımızdan bu yana bizi en çok linç etmeye çalışan kusura bakmayın medya geliyordu. Medyaya karşı da çok büyük mücadeleler verdik. Biz köşelerini kurşun gibi kullanan kalemşörlerle çarpışa çarpışa bugüne geldik. Bizim için atılan muhtar bile olamaz manşetlerini unutmadık.