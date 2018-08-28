Tarihi kampanyanın ayrıntıları

Konuttaki dev kampanya bugün başladı. Tanıtım töreninde konuşan Çevre Bakanı Murat Kurum "Vatandaşların merakla beklediği konut fırsatı başlıyor. Dövize ve altına endekslenen peşinat ile tüketicinin riski sıfıra düşürülüyor. Buna ek olarak alıcıya 6 ay içerisinde peşin öderse yüzde 35, 12 ay içerisinde peşin öderse ise yüzde 25 indirim sağlanıyor." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Türkiye İçin Kazanç Vakti' sloganıyla gayrimenkul alanında hayata geçirilecek kampanyayı açıkladı.
Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:
TÜM İNŞAAT FİRMALARI KATILIYOR
'Bu bir fedakarlık kampanyası. Bugün kazanma değil fedakarlık günü. Yüzde 25 stokla kampanya dahilinde projeler satılacak. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm illerde gerçekleşecek. Kampanyanın özü şu, projelerde yüzde 10 indirim yapılacak. Yüzde 10 minimum peşinat alınacak. Altını ve döviz bugünkü kur neyse, süreç içerisinde döviz altın artarsa daire fiyatından bedel düşecek. 12. ve 24. aylarda yüzde 15'lik ara ödemeler söz konusu. Kampanyaya tüm inşaat firmaları katılıyor. Kampanya 29 Ağustos'ta başlayacak ve 31 Ekim'e kadar sürecek. Kampanya toplamda 100 bin konutu kapsıyor.Kampanyada daire fiyat limiti yok'
Ellerindeki stokları eritmek için tarihi bir kampanya başlatan sektör, tüketiciye 'Döviz alma, konut al' diyecek. Dün Emlak Konut GYO'nun Ataşehir'deki genel merkezinde yapılan kampanya toplantısının detaylarına bakan Kurum açıklıyor.
Yüzlerce firmanın dahil olacağı kampanyada konut kredisi faizleri yüzde 2'yi aşan seviyelerden yeniden 120 ay vadede yüzde 0.98'e indiriyor. 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyada peşinat oranı da yüzde 10'a çekildi. Kampanyada en çok dikkat çeken kısım ise vatandaşın döviz veya altından gayrimenkule yönlendirilmesi. Peşinat tutarının döviz veya altın cinsinden yatırılması durumunda o günün Merkez Bankası kuru dikkate alındı.