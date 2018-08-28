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Tarihi kampanyanın ayrıntıları

Konuttaki dev kampanya bugün başladı. Tanıtım töreninde konuşan Çevre Bakanı Murat Kurum "Vatandaşların merakla beklediği konut fırsatı başlıyor. Dövize ve altına endekslenen peşinat ile tüketicinin riski sıfıra düşürülüyor. Buna ek olarak alıcıya 6 ay içerisinde peşin öderse yüzde 35, 12 ay içerisinde peşin öderse ise yüzde 25 indirim sağlanıyor." dedi.

Ekonomi / 28 Ağustos 2018 Salı 10:28
Tarihi kampanyanın ayrıntıları
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Türkiye İçin Kazanç Vakti' sloganıyla gayrimenkul alanında hayata geçirilecek kampanyayı açıkladı.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

TÜM İNŞAAT FİRMALARI KATILIYOR

'Bu bir fedakarlık kampanyası. Bugün kazanma değil fedakarlık günü. Yüzde 25 stokla kampanya dahilinde projeler satılacak. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm illerde gerçekleşecek. Kampanyanın özü şu, projelerde yüzde 10 indirim yapılacak. Yüzde 10 minimum peşinat alınacak. Altını ve döviz bugünkü kur neyse, süreç içerisinde döviz altın artarsa daire fiyatından bedel düşecek. 12. ve 24. aylarda yüzde 15'lik ara ödemeler söz konusu. Kampanyaya tüm inşaat firmaları katılıyor. Kampanya 29 Ağustos'ta başlayacak ve 31 Ekim'e kadar sürecek. Kampanya toplamda 100 bin konutu kapsıyor.Kampanyada daire fiyat limiti yok'

Ellerindeki stokları eritmek için tarihi bir kampanya başlatan sektör, tüketiciye 'Döviz alma, konut al' diyecek. Dün Emlak Konut GYO'nun Ataşehir'deki genel merkezinde yapılan kampanya toplantısının detaylarına bakan Kurum açıklıyor.

Yüzlerce firmanın dahil olacağı kampanyada konut kredisi faizleri yüzde 2'yi aşan seviyelerden yeniden 120 ay vadede yüzde 0.98'e indiriyor. 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyada peşinat oranı da yüzde 10'a çekildi. Kampanyada en çok dikkat çeken kısım ise vatandaşın döviz veya altından gayrimenkule yönlendirilmesi. Peşinat tutarının döviz veya altın cinsinden yatırılması durumunda o günün Merkez Bankası kuru dikkate alındı.





TAKSİT DÜŞECEK

Merkez Bankası'nın kuruna göre endekslenen tutar 12 ay sonraki veriyle karşılaştırılacak. Karşılaştırmada yüksek olan kur dikkate alınacak. Fark oluşması durumunda tutar konut alıcısının taksitlerinden düşürülecek.

Örneğin 1 milyon liralık bir daire için,

Yatırılan peşinat: 100 bin lira

Yatırım dönemindeki dolar kuru: 6 TL: 16.666 dolar

12 ay sonra kur 7.00 olursa: Dolar TL karşılığında 116 bin 666 TL aradaki 16.666 liralık fark konut alıcısının ödemesinden düşülecek.

YÜZDE 10 İNDİRİM

KİPTAŞ ve Emlak Konut GYO projeleri başta olmak üzere, GYODER, KONUTDER ve İNDER üyelerinin projeleri yer alacak. Firmalar konut fiyatlarında yüzde 10 indirim yapacak. Ayrıca ödeme planı kapsamında 12 ve 24. ayda tüketici yüzde 15'er ara ödeme yapacak.

Örnek ödeme planı:
Dairenin fiyatı: 1 milyon lira
İndirimli fiyat: 900 bin lira
Peşinat: 90 bin lira
12. ay ara ödeme: 135 bin lira
24. ay ara ödeme: 135 bin lira
Krediye esas tutar ise: 540 bin lira
Aylık taksit: 7.673 lira
Peşinat hariç toplam ödeme: 1 milyon 190.724 lira
Vadelendirilmiş daire fiyatı: 1 milyon 280 bin 724 lira

Borcun 12. ayda kapanması seçeneği
Kapamaya esas borç bakiyesi: 963 bin 651 lira
İndirim oranı: Yüzde 55
İndirimli bakiye: 433 bin 643 lira
Toplam ödenen tutar: (Peşinat, 12. ara ödeme ve 12 ay taksitler dahil) 750 bin 715 lira
Kampanya indirim oranı: Yüzde 25

Borcun 6. ayda kapanması seçeneği
Kampanyaya esas borç bakiyesi: 1 milyon 144 bin 687 lira
İndirim oranı: Yüzde 55
İndirimli bakiye: 515 bin 109 lira
Toplam ödenen tutar: (Peşinat ve 6 aylık taksitler dahil) 651 bin 146 lira
Kampanya indirim oranı: Yüzde 35

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