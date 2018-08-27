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Mobilyada 'KDV İndirimi' talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 'Mobilya sektörümüz ekonominin kilit sektörlerinden birisi, bu alanda KDV indirimi uygulaması tekrarlanmalı'.

Ekonomi / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:51
Mobilyada 'KDV İndirimi' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mobilya sektörünün KDV indirimi beklediğini belirterek, 'Mobilya sektörümüz ekonominin kilit sektörlerinden birisi, bu alanda KDV indirimi uygulaması tekrarlanmalı.' ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, geçen yıl uygulanan KDV indiriminin mobilya sektöründe büyüme sağladığını anımsattı.

Bu yılın ilk yarısında sektörün yüzde 6'ya yakın bir küçülme yaşadığına dikkati çeken Palandöken, sektörün yine KDV düzenlemesi beklediğini aktardı. Palandöken, şöyle devam etti:

'Dünya çapında gelişme gösteren, ihracatı ithalatının 4 katı olan mobilya sektörü, ekonomimiz ve dış ticaretimiz için kilit rol oynayan sektörlerden birisi. Onun için bu alanda KDV indirimi uygulaması tekrarlanmalı.'

Palandöken, dünyadaki büyük havalimanlarında, otellerde ve önemli yapılarda Türk markaları görüldüğünü ve bunun daha da artacağına inandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

'Buna gücümüz de imkanımız da var. Bu noktada katma değer, reklam ve tanıtım da çok önemli. Bilinirlik ne kadar artarsa sektör o kadar büyür ve gelişir.Düzen ve talepler sürekli değişim gösterirken, mobilyacı esnafının da kendisini yenilemesi, tanınırlığını artırması, hep daha iyi olması gerekiyor. Bunu sağlamak ise maliyet artırıyor. Bununla birlikte ekonomideki iniş çıkışlar nedeniyle ham maddeye gelen zamlar da mobilyacıyı yoruyor. Fakat mobilyacılarımız bu zamları vatandaşın cebine yansıtmamaya çalışıyor. Bu da maalesef yılın ilk 6 ayındaki verilerde gördüğümüz üzere mobilya sektöründe küçülmeye neden oldu. Sektörün tekrar canlanması ve mobilyacılarımızın ham madde zamlarının altından kalkabilmesi için KDV yüzde 8'e düşürülmeli ve en azından yıl sonuna kadar da sabitlenmeli.'

Kaynak : AA

Bendevi PalandökenEsnaf ve Sanatkarları KonfederasyonuTürkiyeMobilya


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