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Horoz dövüştürenlere şok baskın

Sultangazi’de bir barakada ring yaparak horozları dövüştüren şahıslara polis baskın düzenledi. Polis 9 horozu telef olmaktan kurtarırken, dövüştüren şahıslara ise ceza kesildi.

3. Sayfa / 07 Haziran 2018 Perşembe 09:57
Horoz dövüştürenlere şok baskın
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Sultangazi'de polis, bir barakada para karşılığında horozların dövüştürüldüğüne dair çok sayıda ihbar aldı. Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısların yerleri belirleyerek hazırlık yaptı. Geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında harekete geçen ekipler, Habipler A1 Caddesi üzerindeki bir barakaya geldi. Horozların dövüşünü bir süre izleyen polis ardından ise baskın yaptı. Baskın esnasında 2 horozun bitkin bir şekilde dövüşmeye devam ettiği görüldü.

9 horoz telef olmaktan kurtarılırken, bahisçilerin ise kimlikleri kontrol edildi. Ele geçirilen horozlar önce polis merkezine ardından da kontrol için veterinere götürüldü.

Baraka sahipleri İsmet K ve Abdulrezzak K.'ya kumar oynatmak için yer temin etmek ve hayvanlara kötü muameleden işlem yapıldı. Hayvan sahiplerine de idari para cezası uygulandı. Kaynak : İHA

PolisHayvanPara Cezası


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