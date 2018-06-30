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Mevlüt Bengi cinayetini PKK üstlendi

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki Türkmen köyünde bakkallık yapan 11 çocuk babası Mevlüt Bengi’nin ölümünü PKK üstlendi.

3. Sayfa / 30 Haziran 2018 Cumartesi 23:34
Mevlüt Bengi cinayetini PKK üstlendi

Terör örgütü PKK'nın açıklamasında kaçırma ve cinayet, 'ihbarcılık' iddiasına dayandırıldı.

Bengi, 24 Haziran akşamı saat 21:00 sıralarında kaçırılmış ve cesedi 2 gün sonra bir direğe bağlı halde bulunmuştu.

Doğubeyazıt'ın Çiftlik köyü Türkmen mezrasında yaşayan Bengi'nin Yaygınyurt köyü kırsalında öldürülmesinin ardından bölgede 5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlatılırken; bölgeye Ağrı'dan jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) timleri sevk edildi.

CinayetJandarmaPkkPolis Özel HarekatSokağa Çıkma Yasağı


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