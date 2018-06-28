Yaşar Okuyan'dan timsah gözyaşları

24 Haziran öncesi ‘MHP barajı aşarsa Tandoğan meydanında anırırım” diyen Yaşar Okuyan Halk Tv ekranlarında duygu sömürüsü yaptı.



Eşek gibi anırma sözünü tutmayıp Bahçeli’den özür dilemeyi tercih eden Yaşar Okuyan canlı yayında göz yaşı döktü.



Okuyan Türkiye’nin kıskaca alındığını ifade ederek “Türkiye elimizden kayıyor. 80 öncesinin bir başka versiyonunu yaşatıyorlar bize.” diye konuştu.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel