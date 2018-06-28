USD (Alış - Satış) : 4,61 - 4,62 EURO (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34

Bülent Tezcan'ı kızdıracak açıklama

Ufuk Uras sosyal medya hesabından CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ı kızdıracak bir açıklamada bulundu.

Siyaset / 28 Haziran 2018 Perşembe 17:01
Bülent Tezcan'ı kızdıracak açıklama

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) eski milletvekili Ufuk Uras, seçimden sonra ortalığın toz duman olduğu CHP hakkında ilginç bir çıkışta bulundu.

'CHP bundan sonra ne yapar bilmem ama' diyen Ufuk Uras CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ı kızdıracak bir açıklamada bulundu.

TOPLUMUN RUH SAĞLIĞI İÇİN BÜLENT TEZCAN'I GÖZDEN UZAK TUTUN

Uras 'Seçimin 2. tura kaldığını ilan eden Bülent Tezcan gibi kişilikleri gözden uzak tutarlarsa, toplumun ruh sağlığına katkı sağlarlar' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Eski MilletvekiliBarış ve Demokrasi PartisiBülent TezcanUfuk Uras


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı