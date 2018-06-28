Bülent Tezcan'ı kızdıracak açıklama

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) eski milletvekili Ufuk Uras, seçimden sonra ortalığın toz duman olduğu CHP hakkında ilginç bir çıkışta bulundu.



'CHP bundan sonra ne yapar bilmem ama' diyen Ufuk Uras CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ı kızdıracak bir açıklamada bulundu.



TOPLUMUN RUH SAĞLIĞI İÇİN BÜLENT TEZCAN'I GÖZDEN UZAK TUTUN



Uras 'Seçimin 2. tura kaldığını ilan eden Bülent Tezcan gibi kişilikleri gözden uzak tutarlarsa, toplumun ruh sağlığına katkı sağlarlar' dedi.



Chp bundan sonra ne yapar bilemem, ama seçimin 2. tura kaldığını ilan eden Bülent Tezcan gibi kişilikleri gözden uzak tutarlarsa, toplumun ruh sağlığına katkı sağlarlar. — Ufuk Uras (@UfukUras) 28 Haziran 2018