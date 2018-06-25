Birbirlerine girdiler!

CHP'li yandaş gazeteci İrfan Değirmenci, Muharrem İnce'nin seçim sonrası yaptığı açıklamaya adeta isyan etti.



CANDAN DEĞİL CAMDANDI



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Değirmenci İnce'nin konuşması için 'candan değil camdandı kimse kusura kalmasın' dedi.



ŞİZOFREN ETTİNİZ BİZİ



Muharrem İnce'nin İsmail Küçükkaya'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında attığı 'adam kazandı' mesajına da tepki gösteren İrfan Değirmenci, şizofren ettiniz bizi eyvallah. Siz, arkadaşınız İsmail'le akıl oyunlarına devam edin. Ben yokum. Bizim derdimiz gerçeklerle çıkışında bulundu.



İşte bu konuşma candan değil camdandı kusura kalmasın kimse. Şizofren ettiniz bizi eyvallah. Siz, arkadaşınız İsmail'le akıl oyunlarına devam edin. Ben yokum. Bizim derdimiz gerçeklerle... — irfan Değirmenci (@degirmencirfan) 25 Haziran 2018