Yalova'da zafer Erdoğan'ın

Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başındaydı.



YALOVA'DA ZAFER ERDOĞAN'IN



İnce'nin memleketinde, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50,37 oranında oy alırken Muharrem İnce yüzde 38,79'da kaldı.



Diğer adayların oy dağılımı ise şu şekilde; Selahattin Demirtaş yüzde 4,89, Meral Akşener yüzde 4,87, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,93, Doğu Perinçek ise yüzde 0,16.