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Sözleşmelilerin izin süreleri iyileştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: 'Eşi doğum yapanların izni 2 günden 10 güne çıkarıldı. Evlilik ve doğum hallerinde verilen izin 3 günden 7 güne yükseltildi. Süt izni ilk altı ay için 1,5 saatten 3 saat oldu'

Yaşam / 21 Haziran 2018 Perşembe 14:55
Sözleşmelilerin izin süreleri iyileştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptıkları düzenlemeyle 4/B'lilerin (sözleşmeli personel) izin sürelerinde önemli iyileştirmelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"ın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığını anımsattı.

Düzenlemeyle 4/B'lilerin çalışma şartlarında önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten Bakan Sarıeroğlu, şu bilgileri verdi:

"Eşi doğum yapanların izni 2 günden 10 güne çıkarıldı. Evlilik ve doğum hallerinde verilen izin 3 günden 7 güne yükseltildi. Süt izni ilk altı ay için 1,5 saatten 3 saat oldu. Doğum öncesi kullanılamayan analık izin süresinin doğum sonrası kullanılması sağlandı. 10 gün mazeret izni getirildi. Evlat edinenlere 8 hafta ücretli izni hakkı verildi. 3 aya kadar refakat izni hakkı getirildi."

Engelli personele gece nöbeti verilmeyecek

Gece nöbeti ve vardiyasıyla ilgili de düzenlemelere gittiklerine işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Kadın personele; hamileliğin 24. haftasına kadar gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek. Doğumdan sonra ise 2 yıl süreyle gece nöbeti veya gece vardiyası görevi yaptırılmayacak. Engelli personele süre sınırı olmaksızın isteği dışında gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek."

Bakan Sarıeroğlu, doğum ve evlat edinmeye bağlı hakları da genişlettiklerini belirterek, "Doğum sebebiyle görevden ayrılabilme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Evlat edinenlere de bu hak getirildi. Değişikliklerin 4/B statüsündeki tüm çalışanlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı. Kaynak : AA

Resmi GazeteÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı


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