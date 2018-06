Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kandil açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş mitinginde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Son günlerde Bay Muharrem'le ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş. Daha ne diyeyim, bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir'' dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Havası güzel insanı güzel kendisi bir başka güzel Maraş. 4 aylık hasretin ardından bizi Kahramanmaraş'a Kahramanmaraş'ın edelerine kavuşturan Rabbime hamdediyorum.



''DUYGULARINIZ DUYGUMDUR''



Az önce çok farklı karşıladınız. Duygulusunuz ama ben de duyguluyum. Duygularınız duygumdur. Sizlere Şanlıurfa'nın Mardin'in de selamlarını getiriyorum. Buradan da Gaziantep'e selamlarınızı götüreceğim.



MUHSİN YAZICIOĞLU'NU ANDI



Bundan 9 yıl önce Kahramanmaraş'ın Keş Dağı'ndaki elim kazada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi de hasretle rahmetle yad ediyorum. Birileri çıkacak ne diyecek? Bu alana bu topluluğa söyleyeyim photoshop diyecekler.



''ŞU MAHŞERİ KALABALIĞA MONTAJ İFTİRASI ATACAKLAR''



Şu mahşeri kalabalığa montaj iftirası atacaklar. Burada montaj var mı Maraş? Medya kaydını iyi al bu meydanda aşk var aşk. Bu meydanda Allah için sevme var. Pazar seçim inşallah pazar akşamı çok daha farklı olacak.



''16 YILDA KAHRAMANMARAŞ'A 29 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK''



16 yılda Kahramanmaraş'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 29 katrilyon yatırım yaptık Kahramanmaraş'a. Bay Kemal siz ne yaptınız? Bay Muharrem siz ne yaptınız?



CHP SEÇMENİNE SESLENDİ



CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum icraat mı istiyorsunuz laf mı istiyorsunuz? Lafla peynir gemisi yürümez bunu böyle biliniz.



''3 KATRİLYON ONLARA AKTARDIK BE İNSAFSIZ''



Ne diyor Bay Kemal 'Engellilere, şehit yakınlarına destek verilmiyor.' 3 katrilyon onlara aktardık be insafsız ya. Rakam ortada sen nasıl inkar edersin?



''DERSHANE İŞLETMİŞ ORADAKİ GÖREVLİLERİN SİGORTA PRİMİNİ ÖDEMEMİŞ''



Son günlerde Bay Muharrem'le ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Sosyal medyada yayınlananları duyuyorsunuz değil mi? Bunlarda her numara var mı? Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş. Daha ne diyeyim, bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir.



''DEMİRYOLLARINDA DA ÇOK CİDDİ BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRDİK''



Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bizden önce ülkemizin demiryolları adeta paslanmaya terk edilmişti. Biz karayollarında olduğu gibi demiryollarında da çok ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdik.



''BAZI SAHTEKAR MEDYA GRUPLARI, ŞEHİR HASTANELERİNE GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTİYOR''



Bazı sahtekar medya grupları, bizim bu şehir hastanelerine gölge düşürmek istiyorlar. Sizin buna gücünüz yetmez. Sizin sahtekarlığınız size kalır. Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Olay bu.



''OMURGASI OLMAYAN SİYASETİN NE ÜLKEYE NE MİLLETE BİR FAYDASI YOKTUR''



Sadece görüşmek değil telefon diplomasisiyle de Kahramanmaraş, Kahramanmaraş dışında olan akrabaların hepsini de arayacak mıyız? Sevgili edeler siyaset gönül, sevda, aşk işidir. Siyaset, belli ilkelerle, prensiplerle, değerlerle yapılan, yapılması gereken bir vazifedir. Ahlakı, değeri, omurgası olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete bir faydası yoktur. Rüzgar gülü gibi esintiye bakarak yön değiştiren bir siyasi anlayışın varacağı yer ilkesizlik bataklığıdır.



''TÜRKİYE'DEKİ MUHALEFET AÇIĞINI BİR TÜRLÜ KAPATAMADIK''



AK Parti olarak 16 yıl boyunca sadece ülkemizi büyütmedik, aynı zamanda bu kokuşmuş anlayışla da mücadele ettik. Ülkemizde siyasetin kalibresini artırdık. Türkiye'deki muhalefet açığını bir türlü kapatamadık.



''BAY MUHARREM'E SORUYORUM SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKAMAZSAN SİYASETİ BIRAKIYOR MUSUN?''



Bay Muharrem'e soruyorum, sen şimdi açıkla, sandıktan eğer birinci çıkmazsan siyaseti bırakıyor musun, onu söyle. Seni zaten Bay Kemal başından defetmek için aday yaptı, bunu anlamıyor musun? Biz milletimizle geldik milletimizle bu yolda yürüyoruz pazar günü yine milletimizle inşallah yürüyeceğiz. Bunların terörle mücadele adına bir şey söylediğini duydunuz mu? İlk ziyaret ettiği yer Edirne'de terör örgütünün arkasında olduğu kişiyi ziyaret ediyor.



''İKİNCİ OPERASYONDA 35 ÖNEMLİ İSMİ ORADA BİTİRDİK''



Bay Muharrem 'Kandil'e bunlar gidemez' dedi. Biz Kandil'i vurduk 20 uçakla 10 tane önemli noktasını vurduk. İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık ve 35 tane önemli ismi orada bitirdik. Biz sizin gibi Amerika'dan gelecek telefonları beklemiyoruz. Şimdi de Menbiç'te Dışişleri Bakanım Amerika Dışişleri Bakanı ile görüşmelerini yaptılar orada bizim zırhlı taşıyıcılarımız var. Araplar Menbiç'e giriyor. Bay Kemal Bay Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız. İki aydır sağda solda konuşuyor Bay Muharrem bolca yalan söyledi iftira attı.



''BAY MUHARREM'E SORUYORUM...''



Bay Muharrem bizim kendisine sorduğumuz soruların hiçbirisini cevaplamaya cesaret edemedi. Şimdi ben bir kez de Kahramanmaraş'tan Bay Muharrem'e soruyorum; bugüne kadar bölücü terör örgütüne dair çıkıp doğru düzgün bir laf etmedi. Konu terör olunca ya topu taca attın ya da örgütün diliyle konuştun. Biz terörün belini nasıl kırdığımızı hem örnekleriyle anlatıyor hem de Kandil'den Afrin'e, Kato'dan Cerablus'a kadar sahada bizzat gösteriyoruz. Biz terörün belini nasıl kırdığımızı hem örnekleri ile anlatıyor sahada bizzat gösteriyoruz. Çoğu üst düzey 35 teröristi etkisiz hale getirdik. (Muharrem İnce) Sen terörü, beraber miting yaptığın, oy pazarlığı yaptığın bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk vererek mi çözeceksin? CHP'ye, Saadet Partisi'ne, İYİ Parti'ye, HDP'ye gönül verenlere sesleniyorum; bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, dayanışmamıza oyunuzu verin.



''DARBE ŞAKŞAKÇILARINDAN DEVLET ADAMI OLMAZ''



Neymiş, işte hanımefendiyi ve Temel Efendi'yi yardımcısı olarak yanına alacakmış. Rüşveti gel al. 16 saatte o darbeyi biz bitirdik. Bay Kemal, isterdim ki sende de zerre kadar yürek olsaydı, oraya (Atatürk Havalimanı) gelirdin. Darbe şakşakçıları, tankların arasından sıvışanlar, bölücü örgüte şirinlik yapanlar, FETÖ'cülere 40 takla atanlardan devlet adamı olmaz.



''ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ YIL SÜRESİNCE DAHA ÇOK KOŞAN ERDOĞAN GÖRECEKSİNİZ''



Önümüzdeki beş yıl süresince milletine, ülkesine hizmet için daha çok koşan, koşturan bir Erdoğan göreceksiniz. Önümüzdeki beş yıl, kardeşlik, birlik, beraberlik için daha çok mücadele eden bir Erdoğan göreceksiniz.



''DEVLET YÖNETMEK BASİRET İSTER''



Devlet yönetmek basiret ister, feraset ister, sabır ve kararlılık ister. Devlet yönetmek, milletinin emanetini yere düşürmemek için dirayet ister. Emekçilerinin hakkına el uzatan haramzadelere, bırakın devleti dükkan bile emanet edilmez. Devlet yönetmek, gerektiğinde kefeni giyip milletinin önüne düşecek cesaret ister. Yurt dışındaki kardeşlerim maşallah üzerlerine düşeni yaptı. Onca engele, tehdide, baskıya rağmen gittiler oylarını kullandılar. Hamdolsun bu yıl yurt dışında rekor düzeyde bir katılım oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bizde. Pazar günü mutlaka sandığa gidiyor oyumuzu kullanıyoruz.''