Siemens'e Semiha Berksoy özel ödülü

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy adına kızı Prof. Zeliha Berksoy tarafından kurulan Semiha Berksoy Vakfı, sanata desteğini sürdürdü. Vakfın 2009 yılından bu yana düzenlediği Semiha Berksoy Vakfı Opera Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu.



Siemens Türkiye'nin, ‘Yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zeka' sloganıyla düzenlediği Siemens Opera Yarışması, Semiha Berksoy Özel Ödülü'ne layık görüldü.



Genç opera sanatçılarını dünya sahnesine taşımayı hedefleyen ve bu yıl 20'nci kez düzenlenen Siemens Opera Yarışması, Türkiye'nin tek ulusal opera yarışması niteliğini taşıyor.



Siemens adına ödülü alan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, opera dünyasının en önemli ve prestijli ödüllerinden biri olan ‘Semiha Berksoy Özel Ödülü'ne layık görülmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



“Ülkemizin potansiyelini uluslararası platformlara taşıma gayemizi devam ettireceğiz”



Gelis, “Siemens Türkiye, eğitim ve sanat gibi topluma katkı sağlayan alanları önemsiyor. Bu vizyonumuzun en önemli ayağı şüphesiz sanat. Dile kolay, tam 20'nci yılını kutladığımız Siemens Opera Yarışması da bu anlamda bizim için çok değerli. Müziğin gerçekten, Çaykovski'nin de ifade ettiği üzere, ‘Tanrı'nın, karanlığın içinde dolaşan insanlığa verdiği en güzel hediye' olduğuna inanıyorum. Bazen başka hiçbir şekilde kurulamayan iletişim köprüleri müzikle, sanatla mümkün oluyor. Biz de özellikle genç sanatçıların gelişimine verdiğimiz önem doğrultusunda bu alana katkı sunmayı sürdürecek, ülkemizin potansiyelini uluslararası platformlara taşıma gayemizi devam ettireceğiz. Semiha Berksoy Özel Ödülü'ne değer görülmemiz bu yöndeki motivasyonumuzu daha da artırdı. Siemens Türkiye'yi bu ödüle layık gören jüri üyelerine teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.



Kaynak : İHA