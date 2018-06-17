Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu

Yenikapı'da düzenlenen mitingde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. Sen (Muharrem İnce) bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmasına, 'İstanbul... Aşkım, sevdam, yarim İstanbul. Yoldaşım, sırdaşım, sığınağım İstanbul. Kardeşim, kaderdaşım, yoldaşım İstanbul. Sade bir semtini sevmenin bile bir ömre bedel olduğu İstanbul. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bile bahtiyar İstanbul.' diyerek başladı.



İstanbul'un bugün yine muhteşem olduğunu ve destan yazdığını, güç ve cesaret verdiğini ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



'Gökkuşağı renklerini senden alır. Gümüş rengini senin yakamozlarından çalar. Şairler, asıl sana vurgundur, aşıklar sana tutkun. Mimarlar sana hayrandır, sultanlar sana meftun. Leyla sensin, Aslı sensin, Şirin sensin, gönülleri yakan kor ateş sensin İstanbul.



Malazgirt'te Alpaslan'ın yüreğinde senin aşkın vardı. Kudüs'ü alırken Selahattin sana sevdalıydı. Ertuğrul'un ufkunu aydınlatan yine sendin. Söğüt'te Osmangazi fidanı senin için toprağa dikti. Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale'de Mehmetler senin için toprağa düştü. İstiklal Harbi'nde Anadolu senin için kıyama kalktı. Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te Şahinbey, Erzurum'da Nene Hatun senin için savaştı. Kastamonu'da Şerife Bacı yüreğine seni sardı. Pakistan'da Muhammed İkbal şiirlerini senin için yazdı. Afrika'da mazlumlar senin için dua etti. Sen, kırık kalplerin devasısın. Sen mazlumların umudusun. Sen istikbalimizin kutup yıldızısın İstanbul. Seni saygıyla, hürmetle, özlemle selamlıyorum İstanbul.'



Bugünün Babalar Günü olduğunu hatırlatan Erdoğan, 'Anneler, babalar hepsi bir arada maşallah. Tüm babaların, bu güzel gününü tebrik ediyorum. Babaları şehit olduğu için böyle bir günü boyunları bükük geçiren tüm evlatlarımıza diyorum ki sizin 81 milyon manevi babanız var. Milletim adına, şehitlerimizin tüm evlatlarının Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Muhteşem bir İstanbul var. Maşallah, Rabbim nazardan saklasın inşallah.' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime 6 gün kaldığını anımsatarak, 'Buradan, bu muhteşem meydandan İstanbul'un tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime en kalbi sevgilerimi yolluyorum. Bugün bayramın 3. günü. Bayramınızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nın ilhamıyla, onun bize verdiği aşkla 6 günü evelallah başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Sonunda da Rabbimden niyazımız odur ki Ya Rab, inşallah bu Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ni AK Parti ile bizlerle güçlendir.' dedi.



Sizlerin aracılığıyla fabrikasında, dükkanında, ticaret hanesinde ülke için, gelecek için, ailesinin iaşesi için çalışan tüm vatandaşları da selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kışın soğuğuna, yazın sıcağına, gecenin zifiri karanlığına aldırmadan vatanın huzuru için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerini de selamladı.



21 yaşında bu aziz şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirasçıları olan genç yürekleri selamlayan Erdoğan, 'Coğrafyamızın dört bir yanında özgürlük ve adalet mücadelesi veren Suriyeli, Filistinli, Iraklı, Türkistanlı kardeşlerimizi selamlıyorum. Dünya şehri İstanbul'dan her türlü baskı ve yıldırma politikasına rağmen, 7 Haziran'dan beri sandıklara koşan gurbetçilerimizi selamlıyorum. Ramazan Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum. Bu mübarek günde, Rabbimden bize 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum.'



'24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun'

Erdoğan, 'Ben inanıyorum, İstanbul'da bu iş bitmiş, İstanbul Allah'ın izniyle kararını vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz.' şeklinde konuştu.



'Haddini bil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. Sen (Muharrem İnce) bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil.' dedi.



'Ülkemizi 16 senede yepyeni bir çehreye kavuşturduk'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maaş ödemelerini dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik.' şeklinde konuştu.



Erdoğan, 'Nasıl 4,5 yılda İstanbul'u yeniden yaşanabilir bir şehir haline getirdiysek, ülkemizi de 16 senede yepyeni bir çehreye kavuşturduk.' dedi.



'Yaslı adayı biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çeviriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yaslı ada vardı ya, o yaslı adayı biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çeviriyoruz. O CHP zihniyeti, Menderes gibi insanları ipe götürdü. Ey Muharrem, Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız?' ifadelerini dile getirdi.



Erdoğan, 'Bay Muharrem, bak ben laf salatası yapmıyorum, icraattan bahsediyorum. Sen de bir şeyden bahset, şunu yapıyorum de...' diye konuştu.



Elazığ'a Millet Bahçesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Elazığ'da yaklaşık 26 dönümlük yeri, hemen süratle TOKİ yeni projesini hazırlıyor, çarşambaya kadar ilk taslağı bize getirecek. Orayı da Elazığ'a bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz. Güzel bir yere bir şehitler anıtı da koyacağız.' dedi.



'Havsalan böyle bir havalimanını alır mı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bay Muharrem senin havsalan böyle bir havalimanını (İstanbul Yeni Havalimanı) alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. 'Ne işimiz var bizim havalimanıyla'...Kanal İstanbul...'Ne işimiz var 'diyor bizim Kanal İstanbul'la..Hale bak hale...' diye konuştu.



Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ihalesine, 2018 sonunda çıkılacak. 2022 yılında tamamlayıp hizmete almayı planlıyoruz.' ifadelerini kaydetti.



Erdoğan, 'Ben yaptıklarımızı konuşuyorum, hayal üretmiyorum.' dedi.



Adalar'daki atlar faytonların boyunduruğundan kurtarılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Adalar'daki atları, faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hayvanseverler, ister ev, ister sokak... Bunlar üzerindeki çalışmaları 5119 yasayı çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz. Bu operatör (Sakarya) bugün tutuklandı, olayın kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek önemli.' ifadelerini kullandı.



'Atmamız gereken çok çok önemli adımlar var, sizlerden bir destek arıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Atmamız gereken çok çok önemli adımlar var, fakat burada artık sizlerden bir destek arıyorum. Çünkü güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü Cumhurbaşkanı ister.' diye konuştu.



'Batı'ya da gerekli dersi vermeye hazır mıyız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Batı 24 Haziran'a bakıyor. Neyi bekliyor Batı, 'Acaba Erdoğan nasıl çökecek?' dedi.



'CHP faşizmini iliklerine kadar yaşamış bir şehirdir'

Erdoğan, 'İstanbul, CHP faşizmini iliklerine kadar yaşamış bir şehirdir.' ifadelerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(İnce) Arşivlerde bu seçimlere kadar senin camide namaz kılarken çekilmiş tek bir resmin var mı?' şeklinde konuştu.

