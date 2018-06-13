THY uçağı kuyruk vurdu

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Niamey seferini yapan tarifeli uçağı, kalkışı sırasında kuyruk sürtmesi şüphesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na döndü.Edinilen bilgiye göre, 131 yolcusu bulunan THY uçağı akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan Nijer'in başkenti Niamey'e hareket etti.



Kalkış sırasında uçağın kuyruğunun piste sürtmesinden şüphelenen pilot, tedbir amacıyla İstanbul'a dönüş kararı aldı.



Kuleden gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, iniş için yakıt azaltmak amacıyla yaklaşık 1,5 saat havada tur attı.



Saat 21.35'te havalimanına sorunsuz inen uçak, hangara çekildi.



THY uçağının sefere devam edip etmeyeceğinin kontrollerden sonra belirleneceği öğrenildi. Kaynak : AA