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Bayram tatili dönüşü hayatı kolaylaştıracak öneriler

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Psikoloğu Yelda Uçtu Öge, tatil dönüşü eve dönüşte ve çalışmada yaşanabilecek problemleri aşmak ve iş hayatına uyum sürecini kolaylaştırmak için önerilerde bulundu.

Kültür-Sanat / 13 Haziran 2018 Çarşamba 11:35
Bayram tatili dönüşü hayatı kolaylaştıracak öneriler

Bayram tatili pek çok çalışanın sabırsızlıkla beklediği tatil fırsatlarından biri olarak görülüyor. Tatil dönüşünde sık sık baş ağrıları, uykusuzluk, iştahsızlık, sabahları erken uyanamama, sırt ve boyun ağrıları, işe gitme isteksizliği, gerginlik gibi durumlar çalışan vatandaşların şikayetçi olduğu en büyük sorun haline geliyor. Özellikle depresyon ve kaygı bozukluğu geçiren kişilerde bu şikayetler daha fazla görülüyor. Tatile çıkmaktan keyif almayan ve yoğun iş temposuna geri döndüğü için mutlu olan vatandaşların ise bu süreçten neredeyse hiç etkilenmediklerini belirten Uzman Psikolog Öge, çalışmaktan zevk alanlar için tekrar yoğun iş temposuna dönmenin sorunsuz bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

“Tatilden en az bir gün önce evde olup, son gününüzü evde dinlenerek geçirin”

Tatil dönüşünde birçok kişinin için iş hayatına ve günlük hayata uyum sürecinin zorlaşacağını ve konsantrasyon problemlerinin artacağını söyleyen Yelda Uçtu Öge, “Tatilden geç saatlerde dönüp ertesi sabah işe başlamak adaptasyon sorunu yaşamanıza sebep olabilir. Bu sebeple tatilden en az bir gün önce evde olup, son gününüzü evde dinlenerek geçirin. Tatil boyunca iş ve özel hayatınızla ilgili sorgulamalardan uzak kalın. Bu sorgulamalar sizin psikolojik olarak daha fazla kaygılanmanıza ve yorulmanıza sebep olur. Tatile çıkmanızın sizin için bir anlamı kalmaz. Tatil dönüşünde önemli toplantılar, önemli projeler kendinizi aniden katı bir değişim içinde hissetmenize sebep olur. Bu sebeple çalışma ortamınızdaki ilk haftayı daha esnek bir şekilde programlamaya çalışın. Tatilde yaşadığınız huzuru, tatil dönüşünde de devam ettirebilmek için hobilerinize, spora ve kendinize zaman ayırın. İlk haftalarda daha yumuşak bir geçiş olması için mesai bitiminde, arkadaşlarınızla ve ailenizle birlikte tiyatro, sinema, konser gibi etkinliklere katılın. Beslenme alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirerek tatil botunca bozulan beslenme alışkanlıklarınızı yeniden planlayabilir ve kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz” şeklinde önerilerde bulundu. Kaynak : İHA

UykusuzlukPsikolog


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