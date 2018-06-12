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CHP'yi fena ti'ye aldı!

Savcı Sayan, CHP'lileri çok kızdıracak açıklamalarda bulundu...

Siyaset / 12 Haziran 2018 Salı 09:10
CHP'yi fena ti'ye aldı!

Eski CHP'li Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'lileri kızdıracak açıklamalarda bulundu.

CHP'lilerin LPG ile çalıştığını söyleyen Savcı Sayan 'bunların kod adı Gazman' dedi.

Sayan CHP'lileri kızdıracak şu açıklamalarda bulundu:

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkari'de 15.000 kişiyle miting yapmıştı buna rağmen seçimde 1094 oy aldı. İnce'de bugünkü (dün) Diyarbakır mitingiyle seçimi kazanacağını hayal ediyor. Bu CHP'liler gerçekten de LPG ile çalışıyorlar. Bunların kod adı Gazman' 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaSavcı Sayan Muharrem İnceChpDiyarbakır


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