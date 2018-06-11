USD (Alış - Satış) : 4,51 - 4,52 EURO (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33

Adanalı gençler serinlemek için 'Motoküvet' yaptı

Adana’da motosikletlerine küvet takıp içine de su dolduran iki meslek lisesi öğrencisi, Adana sıcağında hem gezdiklerini hem de serinlediklerini söyledi.

Yaşam / 11 Haziran 2018 Pazartesi 10:37
Adanalı gençler serinlemek için 'Motoküvet' yaptı

Adana'da iki genç, motosiklete küvet takıp içine de su koyarak Adana caddelerinde gezince vatandaşlar ilginç gördükleri bu aracın görüntüsü çekip sosyal medyaya yüklemişti.

Bu görüntülerin ardından ilgi odağı olan ve 'motoküvet' denilen aracı yapanların meslek lisesi öğrencileri Eren Yıldız ve Murat Özden olduğu ortaya çıktı. Motosiklete küvet takarak herkesi şaşırtan gençler gezerken vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Gençleri görenler ise durdurup fotoğraf çektiriyor.

Hatta bazıları bebeklerini küvetin içindeki suya sokarak serinlemesini sağlıyor.



'Sıcaktan bunaldık bunu yaptık'

Eren Yıldız, 'motoküvet' adını verdikleri aracı sıcaktan bunaldıkları için yaptıklarını söyleyerek, 'Adana'nın sıcaklarını herkes biliyor bunaldık artık. Böyle bir şey yapalım dedik zaten bundan önce de böyle bir projemiz olmuştu ama bu kadar başarılı olmamıştı gündeme getirememiştik. Bir aydır uğraşıyoruz sağ olsun birkaç ağabeyimizin desteğiyle tamamladık. Ufak tefek eksikleri kaldı bize bir destek yok eğer olsa daha iyi şeyler yapabilirdik. Mahallede arkadaşlarla oturup çekirdek yiyorduk havada çok sıcaktı ne yapalım falan derken bu küvet fikri ortaya çıktı. Trafiği tehlikeye atmadan yavaş bir şekilde serinleyerek ilerliyoruz. Bundan önceki küvet yurt dışından gelmişti, şuanda kullandığımızı ise bir ağabeyimizden aldık diğer motor parçası ve korna da başka bir ağabeyimizin hediyesi' dedi.

Yıldız, aracın bu kadar ilgi çekeceğini tahmin etmediklerini belirterek, 'Biz motoküveti kendimiz için yaptık ama insanlar çok ilgi göstermeye başladı.

Geçen gün biri gelip 750 lira vereyim bana verin dedi ama satmadık. Hem gezip hem serinliyoruz' diye konuştu.



Küvetin içinde serin serin yolculuk yapan Murat Özden ise şunları söyledi:

'Arkadaşlarımızın desteğiyle serinlemek için yaptık ve bu kadar ilgi çekeceğini bilmiyorduk. Elimizde olan şeyleri birleştirip yaptık şu anda suyun içindeyim ve çok güzel. Olduğumuz yerde değil gezerek serinliyoruz. Sağ taraf normal motosikletti, küvet de ayrı bir şekildeydi bunları biz monte ederek bu hale getirdik.'

Motoküvete elle çalışan su fışkırtan sistem de monte eden iki arkadaş, vatandaşların şaşkın bakışları arasında gezmeye devam etti. Kaynak : İHA

Hava SıcaklığıAdana ValisiLise ÖğrencisiMeslek Lisesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı