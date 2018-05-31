USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Eyfel Kulesi'ne yıldırım düştü

Fransa’da hafta başında etkili olan şiddetli yağışla birlikte Paris’in sembolü Eyfel Kulesi’ne düşen yıldırım kenti aydınlattı.

Dünya / 31 Mayıs 2018 Perşembe 16:20
Eyfel Kulesi'ne yıldırım düştü

Hafta başında Fransa’yı etkisi altına alan şiddetli yağış ile birlikte çok sayıda yıldırım düştü. Başkent kentin sembolü olan Eyfel Kulesi de şiddetli yağış ve yıldırımdan nasibini aldı. Kuleye düşen yıldırımlar şehri aydınlatırken bu anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Öte yandan Salı günü yaklaşık 70 bin yıldırımın düştüğü kaydedildi. Şiddetli yağış nedeniyle metro sular altında kalmış ve kapatılmıştı.

Kaynak : İHA

Eyfel KulesiBaşkentYıldırım DüştüŞiddetli Yağış


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı