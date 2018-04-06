Fındık üreticisi 7 ayda 669,7 bin ton fındık sattı

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 Eylül- 2018 Mart döneminde üreticiden, tüccara ve TMO'ya en fazla fındık satışı Sakarya'da gerçekleştirildi. Sakaryalı fındık üreticileri tarafından 139 bin 284 ton fındık satışı yapıldı.



Sakarya'yı 118 bin 669 tonla Ordu, 117 bin 860 tonla Düzce izledi. Giresun'da 79 bin 634 ton, Trabzon'da 47 bin 808 ton fındık satıldı.



Diğer il ve ilçeler de dahil edildiğinde üreticinin sezonun 7 aylık döneminde sattığı fındık miktarı 669 bin 732 ton oldu.



Kaynak : AA