USD (Alış - Satış) : 4,05 - 4,06 EURO (Alış - Satış) : 4,96 - 4,97

Fındık üreticisi 7 ayda 669,7 bin ton fındık sattı

Fındık üreticileri 2017-2018 sezonunun 7 ayında serbest piyasaya ve Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) 669 bin 732 ton kabuklu fındık sattı.

Ekonomi / 06 Nisan 2018 Cuma 13:25
Fındık üreticisi 7 ayda 669,7 bin ton fındık sattı

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 Eylül- 2018 Mart döneminde üreticiden, tüccara ve TMO'ya en fazla fındık satışı Sakarya'da gerçekleştirildi. Sakaryalı fındık üreticileri tarafından 139 bin 284 ton fındık satışı yapıldı.

Sakarya'yı 118 bin 669 tonla Ordu, 117 bin 860 tonla Düzce izledi. Giresun'da 79 bin 634 ton, Trabzon'da 47 bin 808 ton fındık satıldı.

Diğer il ve ilçeler de dahil edildiğinde üreticinin sezonun 7 aylık döneminde sattığı fındık miktarı 669 bin 732 ton oldu.

Kaynak : AA

Giresun


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı