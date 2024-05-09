Tüm sürücüleri ilgilendiriyor: Bunu yapanın ehliyetine el konulacak

Trafik kuralları, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de hayati öneme sahip.Bu kurallara uymamanın ise ciddi sonuçları olabilir.Tehlike düzeyi yüksek kural ihlalleri ve tekrarlanan ihlaller, sürücülerin ehliyetlerine belirli durumlarda el konulmasına neden olur.Ayrıca ehliyetine el konulan bir kişi, belgesini geri almadan trafiğe çıkamaz.Bu kural ihlallerini yaparsanız ehliyetiniz elinizden alınabilir.Ülkemizde sürücülerin stajyerlik döneminde karşılaştığı sıkı kurallar, trafik güvenliğini ön planda tutmayı amaçlıyor. İşte stajyer sürücülerin ehliyetlerine el konulma sebepleri:: Her sürücüye yazılan trafik cezaları bir yıllık bir dönemde toplamda 100 ceza puanına ulaşırsa, ehliyete el konuluyor. İlk kez ulaşanlar için ehliyet 2 ay, ikinci kez ulaşanlar için 4 ay süreyle alınıyor. Üçüncü kez ceza puanını dolduranlar ise ehliyetlerini kaybediyor.: Alkollü araç kullanmak büyük bir tehlike ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple, 0.50 promil ve üzeri alkollü araç kullanan sürücülerin ehliyetine ilk yakalanmada 6 ay, ikinci yakalanmada 2 yıl, üçüncü yakalanmada ise 5 yıl süreyle el konuluyor.Uyuşturucu etkisinde araç kullanmak, en yüksek cezalardan birini beraberinde getiriyor. Bu suçu işleyen sürücülerin ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konuluyor.: Trafik kazalarında ölüme sebep olan sürücülerin ehliyetleri 1 yıl süreyle alınıyor. Bu, trafik kurallarının ciddiyetini ve önemini vurguluyor.: Hız sınırını 5 kez aşan sürücülerin ehliyetlerine 1 yıl süreyle el konuluyor. Bu, trafik güvenliğini ihmal eden sürücülerin ciddi bir uyarı ile karşılaştığını gösteriyor.Trafik polisinin tespit ettiği, trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlar da ehliyetin el konulma sebebi olabilir. Bu durumlar genellikle sürücünün sağlık veya psikolojik sorunlarıyla ilişkilendirilir.