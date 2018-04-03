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Emin Çölaşan, o ünlülere demediğini bırakmadı

Sözcü Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan, Mehmetçiğe moral ve destek için Hatay'a giden ünlülere demediğini bırakmadı.

Güncel / 03 Nisan 2018 Salı 09:37
Emin Çölaşan, o ünlülere demediğini bırakmadı

Türkiye'de sözde baskıdan yakınan Sözcü Gazetesi yine algı operasyonu peşinde.

Gazetenin yazarlarından  Emin Çölaşan, bugün kaleme aldığı yazısında Mehmetçiğe moral ve destek için Hatay'a giden ünlülere demediğini bırakmadı.

Çölaşan yazısında, 'Korku, çıkarcılık ve yalakalık dağları bürümüş. Koskoca adamlar ve kadınlar iki paralık çıkarları için birilerinin peşinde dolanıyor, her biri kişisel bir amaç peşinde koşuyor… Ondan sonra gelsin “Mehmetçiğe moral (!)” gezileri, dünya liderinin omzunun arkasında yer kapıp görüntüye girmeler, rica minnetler, şarkılar türküler, eğlenceler… Ve bol yağcılık, yalakalık! Topla onları her gün, bindir beleş uçaklara, sonra vur patlasın çal oynasın! Mehmetçik nerede? Bir tek o yok! Zaten maksat hep birlikte şov yapmak' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları da bu yazıya çok sert tepki gösterdi.

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Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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