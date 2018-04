Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Pekşen'e sert çıktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Batılı yatırımcılara Türkiye'ye gelmeyin çağrısı yapan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen vardı. Erdoğan, 'Geçtiğimiz günlerde milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok diye mesajla cevap vermiş. Bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile 'bunlar kötü değil mi dede' diyor. Bunlara cevabı yarın Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni ile vereceğiz. Böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her terörist bir 'mankurt'tur. Ülkesinin ve milletinin aleyhine çalışanlarda birer 'mankurt'tur." ifadesini kullandı.



CHP'li Pekşen, geçtiğimiz günlerde '“Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Yerli yatırımcıların kaçmaya çalıştığı, yandaş olmayanın mal varlığına el konulduğu hukuk güvenliği olmayan bir ülkeye yatırım yapacaklar sıraya girsin.” şeklinde tweet atmıştı.







