Turkcell'den Samsung Galaxy S9 Ve S9+ duyurusu

Turkcell, Samsung'un en yeni akıllı telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9+ almak isteyenler için çok özel hediyeler sunacağını açıkladı.



Şirket duyurusuna göre S9 ve S9+'ı satın almak isteyenler, turkcell.com.tr'yi tercih ederek akıllı telefonlarını Samsung Gear Sport Akıllı Saat hediyesi ile birlikte alabilecekler. Turkcell Platinum müşterileri ise bu hediyeye ek olarak Samsung Gear 360-C200 Kamera'nın da sahibi olacak. Kaynak : İHA