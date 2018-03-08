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Turkcell'den Samsung Galaxy S9 Ve S9+ duyurusu

Turkcell, Samsung’un en yeni akıllı telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9+ (plus) almak isteyenler için duyuru yaptı.

Teknoloji / 08 Mart 2018 Perşembe 11:43
Turkcell'den Samsung Galaxy S9 Ve S9+ duyurusu

Turkcell, Samsung'un en yeni akıllı telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9+ almak isteyenler için çok özel hediyeler sunacağını açıkladı.

Şirket duyurusuna göre S9 ve S9+'ı satın almak isteyenler, turkcell.com.tr'yi tercih ederek akıllı telefonlarını Samsung Gear Sport Akıllı Saat hediyesi ile birlikte alabilecekler. Turkcell Platinum müşterileri ise bu hediyeye ek olarak Samsung Gear 360-C200 Kamera'nın da sahibi olacak. Kaynak : İHA

SamsungTurkcell


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