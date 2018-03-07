USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

ABD'den Türk hükümeti ve polisine teşekkür

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: “(ABD’nin Ankara Büyükelçiliği) Büyükelçiliğimiz bugün konsolosluk ve vize hizmetlerine kapalıydı. Elçiliğimiz yarın tamamen açık olacaktır. Türkiye hükümetine, polis ve güvenlik güçlerine bu incelemeyi takip ettikleri için teşekkür ederiz”

Yaşam / 07 Mart 2018 Çarşamba 00:20
ABD'den Türk hükümeti ve polisine teşekkür

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler sonrasında gerçekleştirdiği incelemelerden dolayı Türkiye hükümetine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nauert, “Büyükelçiliğimiz bugün konsolosluk ve vize hizmetlerine kapalıydı. Elçiliğimiz yarın tamamen açık olacaktır. Türkiye hükümetine, polis ve güvenlik güçlerine bu incelemeyi takip ettikleri için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

İnceleme sürecinde yapılan tutuklamalarla ilgili bir soruya Nauert, "Eğer bu, süreç için gerekliyse ve yardımcı olduysa kendilerine teşekkür ederiz.” yanıtını verdi.

Ankara Valiliği, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiğini ve ilave tedbirler alındığını açıklamıştı. Kaynak : AA

Terör EylemiPolisDışişleri Bakanlığı SözcüsüTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı