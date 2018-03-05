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Türkiye Almanya'dan Salih Müslim'i istedi

Türkiye Almanya'dan, Çekya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD'nin eski Başkanı Salih Müslim'in tutuklanmasını ve iade edilmesini istedi.

Siyaset / 05 Mart 2018 Pazartesi 13:38
Türkiye Almanya'dan Salih Müslim'i istedi

Türkiye'nin 4 milyon TL ödülle aradığı terörist PYD'nin eski lideri Salih Müslim gözaltına alındığı Çekya'da hakim karşına çıkıp 10 dakika sonra tahliye edilmişti. 'Avrupa dışına çıkmama' kaydıyla serbest bırakılan Müslim'le ilgili Türkiye'den bir hamle daha geldi. Türkiye Almanya'dan Müslim'in tutuklanmasını ve iade edilmesini istedi.

BERLİN'DE PKK MİTİNGİNE KATILMIŞTI

PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim Berlin'de ortaya çıkmıştı. Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılan PYD eski eş başkanı Salih Müslim burada bir konuşma yapmıştı.



Brandenburg Kapısı önündeki mitingde zaman zaman bölücü başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkati çekmişti.



ÇEKYA'YA NOTA VERİLMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı Çek Cumhuriyeti'ne nota verirken Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ “Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek” demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Bu işin peşini bırakmayacağız. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada kırmızı bülten, mahkeme kararları var. Müslim'in her zaman ensesinde olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

AlmanyaTerör ÖrgütüSalih MüslümTürkiye


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