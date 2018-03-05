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Mısırlı ünlü televizyon sunucusu gözaltında

Rejim yanlısı televizyon sunucusu Ramazan, polise hakaretten gözaltına alındı.

Yaşam / 05 Mart 2018 Pazartesi 03:09
Mısırlı ünlü televizyon sunucusu gözaltında

Mısır'da, ünlü talk show programı sunucusu Hayri Ramazan'ın 'polise hakaret' suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

Mısır haber ajansı MENA, 'Mısır Bugün' programını sunan rejim yanlısı Ramazan'ın, 'polis teşkilatına ve çalışanlarına zarar verecek haber ve bilgi yaymakla' suçlandığı ve başsavcılığın talimatı doğrultusunda 4 gün gözaltında tutulmasına karar verildiği haberini yayımladı.

Hayri Ramazan ise başsavcılıktaki sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve sözlerini şehit polislerin ailelerine destek bağlamında sarfettiğini ifade etti.

Ramazan, bir kaç gün önce programında, bir polis eşinden geldiğini söylediği ve 'maaş yetersizliğinden çocuklarını devlet okuluna vermek zorunda kaldıklarından bahseden' bir mesajdan söz etmişti. Söz konusu olay üzerine İçişleri Bakanlığı, sunucu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bir kaç gün önce yaptığı bir televizyon konuşmasında, polis ve orduya yönelik hakareti 'vatana ihanet' olarak tanımlamıştı. Kaynak : AA

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