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'Dur' ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oldu!

Eskişehir’de polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yaptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 29 Mart 2018 Perşembe 14:21
'Dur' ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oldu!
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Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği Atakan G. idaresindeki 48 E 6637 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin, 'dur' ihtarına uymayarak olay yerinden kaçan şahıs, kullandığı otomobille önce Samet Kılıç yönetimindeki 26 BB 603 plakalı araca, daha sonra da Barış Garip idaresindeki 26 RU 112 plakalı otomobile çarptı.

Kazada şüpheli araç sürücüsü Atakan G. ile kazaya karışan araçlarda bulunan Yusuf Ayaz, Yasin Kılıç, Fatma Günaydın, Çiğdem Uğur, M. Bektaş Gürdal, Yaşar Uğur, Tuğba Uysal ve Hasan Muratoğlu yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak : İHA

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