Facebook gizlilik araçlarını bulmayı kolaylaştırdı

Facebook'tan, Facebook Gizlilik Direktörü ve Başkan Yardımcısı Erin Egan ile Facebook Baş Danışman Vekili ve Başkan Yardımcısı Ashlie Beringer imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, son dönemin, şirket politikalarının uygulanmasını sağlamak ve insanların Facebook'un nasıl çalıştığını ve verileri üzerinde ne gibi seçenekleri olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için çok daha fazla çalışmaları gerektiğini gösterdiği belirtildi.



Gizlilik ayarları ve diğer önemli araçları bulmanın çok zor olduğunun ve insanları bilgi sahibi yapmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğinin net bir biçimde anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'Bu yüzden Facebook'un kurucusu ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in geçen hafta yaptığı ve platformun kötüye kullanımı ile ilgili önlemler almak, politikalarımızı güçlendirmek ve insanların uygulamaların verilerini kullanmasını geri almayı kolaylaştırmak konularına odaklanan duyuruya ek olarak önümüzdeki haftalarda, insanların gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamak için ek adımlar atıyoruz. Bu güncellemelerin çoğu zaten yapım aşamasındaydı, ancak geçtiğimiz birkaç günde yaşanan olaylar bunların öneminin altını bir kez daha çizdi.



Mobil cihazlardaki ayarlar menümüzü, aradığınız şeyi daha kolay bulmanızı sağlayacak şekilde baştan sona yeniden tasarladık. 20 farklı ekrana yayılmış ayarlar yerine artık bunların hepsi tek bir yerden erişilebilir hale geldi. Buna ek olarak, hangi bilgilerin uygulamalarla paylaşılıp paylaşılamayacağının net olarak anlaşılabilmesi için, güncel olmayan ayarları da temizledik.'



- Yeni Gizlilik Kısayolları menüsü



Açıklamada, Ayarlar menüsünü basitleştirmenin yanında insanların kendilerine gizlilik, güvenlik ve reklamlarla ilgili bilgilerin çok daha kolay bulunabilir olması gerektiğini söylediği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:



'Gizlilik Kısayolları, kontrollerin nasıl çalıştığını daha açık şekilde anlatan ve sadece birkaç dokunuşla verilerinizi kontrol edebileceğiniz yeni bir menü. Artık bu deneyim daha görsel, net ve kolay bulunabilir hale geldi. Bu menüden hesabınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz, hesabınıza iki faktörlü doğrulama gibi daha fazla koruma katmanı ekleyebilirsiniz. Eğer bu özelliği etkin hale getirirseniz ve biri tanımadığınız bir cihazdan hesabınıza erişmeye çalışırsa, sizden bu kişinin siz olduğunu teyit etmeniz istenir.



Kişisel bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz: Ne paylaştığınıza bakabilir ve isterseniz silebilirsiniz. Buna paylaştığınız ya da ifade bıraktığınız içerikler, gönderdiğiniz arkadaşlık istekleri ve Facebook'ta yaptığınız aramalar da dahildir. Paylaşımlarınızı ve kişisel bilgilerinizi kimlerin gördüğünü yönetebilirsiniz: Facebook'ta paylaştıklarınızın sahibi sizsiniz ve paylaşımlarınızı ya da kişisel bilgilerinizi kimlerin gördüğü gibi konuları kolaylıkla yönetebilirsiniz.'



- Facebook'tan kullanımı kolaylaştıracak yenilikler



Açıklamada, bazı insanların geçmişte paylaştıkları şeyleri silmek isterken, bazılarının sadece Facebook'un elindeki bilgileri merak ettiği ifade edilerek, bu yüzden insanların gönderileri, tepkileri, yorumları ve aradıkları tüm bilgilerine güvenle ulaşarak onları yönetebilecekleri 'Bilgilerinize Erişin' aracının kullanıma sunulduğu anlatıldığı.



Artık bunu kullanarak kullanıcıların Facebook'ta olmasını istemedikleri her şeyin zaman tünelinden ya da profilden silinebileceği kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:



'Bunlara ek olarak Facebook ile paylaştığınız verileri indirmenizi de kolaylaştırıyoruz. Güvenli bir kopya indirebilir ve hatta o kopyayı başka bir servise taşıyabilirsiniz. Buna yüklediğiniz fotoğraflarınız, hesabınıza eklediğiniz kişiler, zaman tünelinizdeki gönderiler ve daha fazlası dahildir. Verilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı size detaylı ama kolay anlaşılır bir dille anlatmak da bizim sorumluluğumuz. Önümüzdeki haftalarda Facebook'un hizmet koşullarında insanlara olan bağlılığımızı içeren güncellemeler sunacağız. Aynı zamanda veri politikalarımızı da güncelleyerek hangi verileri topladığımızı ve onları nasıl kullandığımızı daha açık ve anlaşılır şekilde anlatacağız. Bu güncellemeler şeffaflık için olacak, verileri toplamak, kullanmak ya da paylaşmak adına yeni haklar kazanmak için değil.'



Açıklamada, bu araçlar ve güncellemeler üzerinde regülatörlerle, yasa koyucularla ve gizlilik uzmanlarıyla çalışıldığı belirtilerek, gelecek haftalarda Mark Zuckerberg'in geçen hafta paylaştığı önlemlerle ilgili güncellemeler de dahil olmak üzere başka şeyler de paylaşılacağı bildirildi.



Kaynak : AA