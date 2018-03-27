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Edirne'de tutuklu bulunan 2 Yunan askeri için tutukluğun devamına karar verildi

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin bu hallerinin devamına karar verildi.

3. Sayfa / 27 Mart 2018 Salı 12:36
Edirne'de tutuklu bulunan 2 Yunan askeri için tutukluğun devamına karar verildi

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin bu hallerinin devam etmesi kararlaştırıldı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut kartalları' adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 1 Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluk hali, 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce değerlendirildi.

Yunan ordusu askerlerinin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel, duruşmada askerlerin tahliyesini talep etti.

Duruşma sonunda hakimlik, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelilerin Türkiye'de bir adreslerinin bulunmaması nedeniyle serbest bırakıldıklarında kaçma şüphesine ilişkin kanaat oluştuğu, şüphelilerin üzerine atılı eylemin asker kişilerce işlenmiş olması, işleniş şekli, suçun kanunda öngörülen cezasının 5 yıl oluşu dikkate alındığında, tutuklama tedbirinin ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklu askerlerin bu hallerinin devamına karar verdi.

Olay

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut kartalları' adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'askeri casusluğa teşebbüs' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Hakimlik, 2 Mart'ta teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti. Kaynak : AA

Adli KontrolYunanistanPazarkuleTürkiyeJandarma Komutanlığı


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