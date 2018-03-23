USD (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97 EURO (Alış - Satış) : 4,89 - 4,89

Şehit askerlerin naaşlarına ulaşıldı

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 2. gününde şehit olan Mehmet Muratdağı ve Oğuz Kaan Usta'nın naaşlarına ulaşıldı.

Güncel / 23 Mart 2018 Cuma 20:44
Şehit askerlerin naaşlarına ulaşıldı

TSK, Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

Harekatın 2. gününde şehit olan ancak naaşlarına ulaşılamayan askerlerimizin naaşlarına da bugün ulaşıldı.

ŞEHİTLER USTA VE MURATDAĞI

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci günü şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşına ulaşıldığını açıkladı. Şehidin cenazesi bu akşam 22:30 sıralarında Kayseri'ye getirilecek. Yarın cenaze töreni yapılması planlanıyor.


ŞehitUzman ÇavuşZeytin Dalı HarekatıAfrin Operasyonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı