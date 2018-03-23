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Orgeneral Akar Genelkurmay 'Çatı' Davası'nda ifade verdi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili "çatı" davasında "katılan" sıfatıyla ifade veren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, ''15 Temmuz darbe girişimi sadece şahsıma değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve milletimize karşı yapılmıştır'' diye konuştu.

Siyaset / 23 Mart 2018 Cuma 10:07
Orgeneral Akar Genelkurmay 'Çatı' Davası'nda ifade verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili "çatı" davasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "katılan" sıfatıyla dün ifadesi alındı.

Akar, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadede, "15 Temmuz darbe girişiminin sadece şahsına değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve millete karşı yapıldığını" belirterek, şunları söyledi:

"Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım. Bu süreçte şahsımla ilgili herhangi bir kaygı taşımadığım gibi kendimi korumaya yönelik herhangi bir düşüncem ve girişimim de olmamıştır."
Kaynak : AA

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