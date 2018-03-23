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İstanbullu Gelin 42. Yeni Bölüm 2. Fragman (23 Mart 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm 23 Mart 2018 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 23 Mart 2018 Cuma 16:55
İstanbullu Gelin 42. Yeni Bölüm 2. Fragman (23 Mart 2018)

Star Tv'nin izlenme rekorları kıran dizisi İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm 23 Mart 2018 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

İstanbullu Gelin 42. Yeni Bölüm 2. Fragmanı



Faruk ve Osman için yüzleşme kaçınılmazdır!

Adem'in intiharı ve ardındaki gerçek Süreyya ve Dilara arasında gerilim yaratırken büyük kırılma Boranlar arasında yaşanır. Mektubun Faruk, Esma ve Süreyya arasında sır olarak saklanmış olması diğerlerinin tepkisine neden olur. Fikret için ise artık dengeler tamamen değişmiştir.

Osman ve Burcu'nun konuşmasına istemeden şahit olan Faruk duyduklarından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindedir. İki kardeş arasında yüzleşme kaçınılmazdır. Süreyya ise Dilara ile olan kırgınlığın büyük üzüntüsünü yaşarken Emir'le ilgili beklenmedik bir gelişme gerçekleşecektir.

Yayın Günü: 23 Mart Cuma
Yayın Saati: 20.00
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