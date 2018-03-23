Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı . Kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra İBB Başkanı Mevlüt Uysal Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve çok sayıda partili katıldı.



Partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni destanlar yazmaya hazır mıyız Önce Mart yerel seçimleri, Kasım’da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimlereini yaşayacağız.Bağcılar’dan seçimlerde büyük oranlarda tarihe geçecek bir netice bekliyorum. Bunun için hep birlikte daha çok çalışmamız gerekiyor. 2019’a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız bu laf ola beri gele olmayacak kapı kapı dolaşacağız” dedi.



90 lı yıllarda Bağcılar’ın halini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1992’nin Bağcılar’ı neydi bugün ne. Bugün bambaşka bir bağcılar var. Çalışırsan bağ çalışmazsan dağ oluyor. Bağcılar’da 740 milyon liralık bir yatırımla hizmete aldığı 250 tesis ilçede yaşayanların hayat kalitesini fevkalede yükselmiştir. 12 proje tamamlandığında Bağcılar daha da güzelleşecek. Bağcılar artık geleceği hazırlanıyor .tutana aşk olsun” dedi.



Hükümet olarak İstanbul’a büyük hizmetler verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’a büyük hizmetler getirdik. Geçtiğimiz 15 yılda İstanbul’a 210 katrilyon liralık yatırım yaptık. Marmaray, Avvrasya tünelleri, Yavuz Sultan Selim köprüsü ile şehri ve kıtaları birbirine bağladık. 1915 Çanakkale köprüsünün inşası sürüyor. Dünyanın en büyüğü olacak üçüncü havalimanı devam ediyor. İnşallah bu yılın sonuna kadar yıllık yolcu kapasitesi 90 milyon olacak. 2023’te 150 milyona çıkacak. Kanal İstanbul için geri sayım sürüyor. İnşaati ile ilgili hazırlıkları yapıyoruz. Çok uzak olmayan bir tarihte ihalesini yapacağız” dedi.



Türkiye’nin geliştikçe ve büyüdükçe bundan rahatsızlık duyanların olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye kendi kararlarını alıp uygulamaya koydukça, rahatsızlık duyanlar, politika değişiklikleri sinyalleri gelmeye başladı.



Afrin şehir merkezine girilmesinden rahatsız olanlar, bölgemizdeki insanlık dışı görüntülere derin bir sessizliğe gömülüyorlar. Doğu Guta’da binlerce sivil katledilirken bunlar hiç rahatsız olmadı. Bölücü terör örgütü 13-14 yaşındaki çocukları ailelerinden koparırken rahatsız olmadılar. Almanya’da hemen her gür bir camimiz bölücü terör örgütü tarafından saldırıya uğrarken bunlardan hiçbir endişeye düşmediler. Filistin’deki çocuklara sivil halka uygulanan zulümden bunlar hiç rahatsız olmadı. Arakan’da inançlarından dolay insanların evlerinden edilmesi bunlarda hiçbir tesire yol açmadı. Çatlasanız da patlasanız da biz hak hakim oluncaya kadar devam edeceğiz. Bunların vicdanları nasırlı. Türkiye husumeti dışında dışında kıllarını kıpırdatmazlar. Bizim itirazımız batı yönetiminin sergilediği ahlaki hiçbir izahı olmayan çifte standarda. Süratle mesafe aldıkça bu tarz husumetlerin artarak süreceği ortada. Yapmamız gereken tek şey daha çok çalışmak” dedi.



Bu konuda geliştikçe kör husumetlerin yerini uzlaşma ve işbirliği alacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herkesle dost olmak zorunda değiliz. Çıkarlarımızın uyuştuğu herkesle müttefik olabiliriz. Biz dost edinmeye mecburuz. Düşmanları azaltmaya. buna gayret edeceğiz. Bir cumhur ittifakı oluşturuyoruz. Cumhur ittifakı ile işte biz bu mesafeyi alıyoruz.Ağzı olan konuşabilir önemli değil. Biz cumhur ittifakı ile Türkiye’de değişim dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bu ittifakı MHP ile berabere partimiz yapıyor. Adımımızı attık hayırlı olsun mübarek olsun. Bunu hazmedemeyenler yok değil var. Zira AK Parti ile MHP’nin böyle bir ittifak yapmış olması hasımları çıldırtıyor. Hasımlarımızın kimler olduğunu biliyoruz. Bir müttefikimiz olduğunu iddia edenler bir de gerçek müttefiğimiz olduğunu söyleyenler var. İster dostluk için olsun ister belirli bir alanda ve konuda işbirliği için olsun. bize uzatılan hiçbir samimi eli havada bırakmadık bırakmayız. Ama aynı el yumruk olup üzerimize geliyorsa ona da karşılık vermeyi biliriz" dedi.



Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün itibariyle Afrin’deki mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor. Afrin ile iş bitmeyecek İdlib var Münbiç var. Fırat kalkanı harekatı bölgesiyle bunun bütünleşmesi var. Bütün mesele oradaki mazlum, mağdur kardeşlerimizi bir an önce yerlerine kavuşturmak. 3731 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.



(Volkan Kayalar/İHA) Kaynak : İHA