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Av tüfekli dehşet! Aileyi katletti.

Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 5 kişi, tüfekle vurularak öldürüldü Gittiği evde aynı aileden 3 kişiyi, bir bakkal dükkanında ise iş yeri sahibi ile oğlunu öldürdükten sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

3. Sayfa / 22 Mart 2018 Perşembe 02:54
Av tüfekli dehşet! Aileyi katletti.
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 5 kişi, av tüfeğiyle ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, F.Y. aralarında husumet bulunduğu öne sürülen İbrahim Esen'in ilçeye bağlı Ortaköy'deki evine gitti.

F.Y, İbrahim ve eşi Cennet Esen ile çiftin oğulları Tarık Esen'e (50) yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, İbrahim, Cennet ve Tarık Esen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesetler, savcının incelemesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


BAKKAL VE OĞLUNU DA VURDU

Söz konusu evden uzaklaşan F.Y. saldırının ardından köydeki bir bakkal dükkanına yöneldi.

Saldırganın, av tüfeğiyle ateş ettiği iş yeri sahibi Celal ile oğlu Taylan Koral da olay yerinde yaşamını yitirdi.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan F.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak : AA

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