ABD'den dikkat çeken mesaj: YPG artık bunu anladı

ABD’nin SDG ismi altında desteklediği YPG/PKK’nın Afrin'e gitmesine ilişkin bir senatörün "Kürtler konusunda Suriye’de bir politikamız yok ve ne yaptığımıza ilişkin uzun dönem politikamız da yok gibi görünüyor. Ülkeyi SDG'nin Suriye Demokratik Güçlerinin bir bölümünü kontrol edeceği şekilde bölüyor muyuz?" sorusu üzerine Votel, ABD'nin Afrin’de faaliyet göstermediğini söyledi.



"YPG AFRİN'DE FAALİYET GÖSTERME NİYETİMİZİN OLMADIĞINI ANLADI"



Orgeneral Votel, "Suriye Demokratik Güçleri (YPG) görüşmelerimizde, buranın bizim operasyon alanımız olmadığını ve bu noktada şu aşamada orada faaliyet gösterme niyetimizin olmadığını anladılar.” şeklinde konuştu.



Votel, Türkiye’nin YPG/PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı ima ederek Afrin’deki gelişmelerin DEAŞ karşıtı operasyonları etkilediğini ve dikkatleri oradan aldığını savundu.



"YPG UNSURLARI, DEAŞ'LA MÜCADELEDEN ÇEKİLDİ"



YPG/PKK unsurlarının DEAŞ ile mücadeleden çekilip çekilmediğine yönelik bir soruya ise Votel, "Bu, şu anda olmuş durumda." yanıtını verdi. Kaynak : AA