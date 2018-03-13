Elazığ'ın Maden ilçesine Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1899 yılında yaptırılan tarihi saat kulesinin restore çalışmaları bitti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Saat kulesi ilk haline geri gönderildi.



1899 tarihinde saat kulesinin yapımı neticesinde servet-i fünun mecmuasında resmi ile birlikte yayınlanan ve asıl yapılış amacının 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl anısına olduğunu belirten Maden Belediye Başkanı Musa Orhan, “İlçemizin sembolü haline gelmiş bir tarihi eserimizdir. Zaman içerisinde diş etkenlerden etkilenerek aşınmış ve özellikle üst kısmında bulunan şapka kısmı tamamen tahrip olmuştu. 2009 göreve geldiğimiz tarihten itibaren gerek tarihi saat kulesi ve gerekse hemen yanı başında bulunan tarihi hükümet konağının restore edilmesi için girişimlerde bulunmuştuk. Nihayetinde 2013 yılında her iki tarihi eserin projelendirme aşamasına gelebildik. 2013'te her iki eserimiz Diyarbakır Kültür Varlıkları kurumu kurulu tarafından projelendirilmiş olup kurulda tescillenmiştir. 2017 yılı Ekim ayı Elazığ tanıtım günleri kapsamında Ankara'daki standımıza uğrayan çok kıymetli Çalışma Bakanımız Jülide Sarıeroğlu hanım efendiye saat kulemizin tarihini ve bugün içinde bulunmuş olduğu durumu arz ettik. Büyük ilgi ve alaka gösterdi. Sağ olsunlar biz döndükten kısa bir zaman sonra arayıp Kültür Bakanlığıyla temasa geçip bu tarihi saat kulemizin kış şartları dahilinde de olsa restore çalışmaları tamamlanması talimatıyla bu hale geldi. Bizim için son derece sevindiricidir. Çünkü ilçemizin en önemli sembollerinden bir tarihi eserimizdir. Özellikle de Çalışma Bakanımız Jülide Sarıeroğlu'na teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar ilgili oldular alaka gösterdiler ve kısa bir zaman içerisinde vermiş oldukları talimatlar neticesinde saat kulemizin bugün restorasyon çalışması tamamlanmış bir durumda hizmet vermeye başlamıştır” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA