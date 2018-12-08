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Sokak ortasında kan donduran olay!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili kadının 3 yıldır beraber yaşadığı adam gözaltına alındı.

3. Sayfa / 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:16
Sokak ortasında kan donduran olay!
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana gelen olayda, Halit Ç. (59), yaklaşık 3 yıldır beraber yaşadığı Serpil Y.'yi (43) sokak ortasında tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serpil Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından otomobille kaçan Halit Ç. polis ekipleri tarafından yakalandı. Halit Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemenin ardından Serpil Y.'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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