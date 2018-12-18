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Kılıçdaroğlu: İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır

CHP Parti Meclisi'ni toplayan Kılıçdaroğlu, ülke ekonomisinin gidişatına dair açıklamalarda bulundu.

Siyaset / 18 Aralık 2018 Salı 13:13
Kılıçdaroğlu: İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Parti Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Öyle bir noktaya geldik ki işsizler kendini Meclis'in çatısına atıyor. Meclis'in çatısına çıkıp ben kendimi aşağı atacağım diyor.

Esnaf borç batağında, çiftçi borç batağında, sanayici borç batağında. Sadece onlar mı devletin kendisi borç batağında.

Halkın yüzünde nasıl bakıyorlar bunlar. Vatandaşımızın bunları sorgulaması lazım.

Şimdi parlamentoda bütçe görüşmeleri var. Dünyanın bütün ülkelerinde toplumun bütün kesimleri bu görüşmelere dikkat kesilirler. Ama bakın, bu bütçeyle ilgili topumda büyük bir beklenti yok.

Bu bütçe kime yarıyor. Bütçe rantiyecilere yarıyor, sarayın beslemelerine yarıyor.

Sanıyorlar ki her evde huzur var, zengin sofraları var. Sanıyorlar ki her baba çocuğuna harçlık veriyor. Yok böyle bir Türkiye.

Değerli arkadaşlarım bir şey daha var: Yabancılara içinde vatandaşlarımız içinde tahvil çıkarıyorsunuz. Ancak yabancılara verilen faiz daha yüksek."

Bütçe GörüşmeleriKemal Kılıçdaroğlu


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