TSK'nın göz bebeği MPT-55

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) mühendislerince tasarlanan, 2017 yılında da seri üretimine başlanan MPT-55, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özelliğiyle ön plana çıkıyor.



MPT-55, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacına binaen özgün, muharebe ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, 'gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli sistem' ile çalışan bir tüfek olarak geliştirildi.



Dakikada 850 atım yapma kapasitesine sahip MPT-55'ten 2018 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı koruma ekibine, TSK'ya, Emniyet Genel Müdürlüğüne, MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine 23 bin adet gönderildi.



Özellikle meskun mahal çatışmalarında, komando birliklerinde kullanılabilecek etkili bir yeni nesil piyade tüfeği olarak şekillendirilen MPT-55, uzun (MPT-55) ve kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki tip tasarlandı.



30 fişek kapasiteli plastik kompozit şarjörlü ve üzerine her türlü optik sistemin takılabileceği üniversal pikatini ray sistemine sahip tüfek, 5,56x45 milimetre kalibreye sahip ve toplam ağırlığı 3 bin/3 bin 100 gram.







Yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış moduyla çalışabilen MPT-55'in etkili menzili 400, maksimum menzili ise 3 bin 600 metre.



Emniyet mandalının hem sağ hem sol kullanım için çift taraflı olması, silahı benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerin başında geliyor. Silah, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olmasıyla da dikkati çekiyor.



NATO standardı olan 30 testten başarıyla geçen silahlar arasında yer alan tüfek için MKEK, Ağustos 2016'da Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylı 'Ürün Kalifikasyon Sertifikası'nı da aldı.



Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MPT- 55 tamamen MKEK'in bir ürünü olduğunu söyledi.



Tüfeğin tasarım çalışmalarına Temmuz 2015'te başlandığını 2017 yılında ise seri üretime geçildiğini anımsatan Ocakçıoğlu, bu yıl 23 bin tüfeği Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerine teslim ettiklerini ifade etti.







'Silahımız MKEK'in öz malıdır'



2019 yılı içerisinde 30-35 bin civarında sipariş olduğuna dikkati çeken Ocakçıoğlu, şunları kaydetti:



'Güvenlik güçlerimizin şehir içi çatışmalarında kullanılan en etkili silahımız. MP-5 silahımızın yerine geçen bir silah. Bundan sonra MKEK bu silahla üretime devam edecek. Silahımızı diğer silahlardan ayıran en önemli özellik hafif oluşu. Askerimiz, polisimiz uzun mesafeli yürüyüşlerde silah ne kadar hafif olursa o kadar iyi olduğunu ifade ediyorlar. Biz de onlara istinaden çalışmalarımızı bu yönde devam ettirerek silahımızı daha hafif ürettik. MKEK mühendislerinin Ar-Ge çalışmaları neticesinde ortaya çıkan silahımızda her türlü şartlarda değişiklik yapma hakkımız var. Silahımız MKEK'in öz malıdır.'







Yurt içi ve dışındaki talepler



Ocakçıoğlu, yurt dışından 10 bin adet MPT-55 talebinin geldiğinin ancak önceliğin TSK ve emniyet güçlerinde olduğu için bu teklife sıcak bakmadıklarının altını çizdi.



Hem MPT-76 hem de MPT-55'ten numune olarak belirli ülkelere gönderdiklerini ve şu anda silahların orada kullanıldığını vurgulayan Ocakçıoğlu, 'Bu ülkeler arasında Pakistan, Afganistan ve Avrupa ülkeleri var. Silahı gönderdiğimiz ülkeler test edecek. Eğer beğenirlerse gelecek yıllarda kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra onlara da üretim yapılacak.' dedi. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.