Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!

Trafik sigortası fiyatları hızla artıp, araç sahipleri isyan edince Hazine, 12 Nisan 2017'de bir genelge yayınlayarak vatandaşı koruyan tavan fiyat uygulamasına geçmişti.



Buna göre; tüm araç sınıfında, basamaklara ve illere göre bir tavan fiyat belirlenmişti. Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre tavan uygulamasıyla sigorta yüzde 40'a varan oranlarda ucuzlamıştı. Uygulama 15 milyon araç sahibine nefes aldırmıştı.



HER AY DÜZENLİ ARTIŞ



Sigorta şirketlerinin de zarar etmemesi için düzenlemeyle tavan fiyatın her ay yüzde 1 artacağı belirtilmişti. Bu zam 4 ay boyunca uygulandı. Ancak 24 Ağustos 2017'de ikinci bir genelge yayınlanarak yüzde 1'lik zam sınırı eylül itibarıyla yüzde 1.5'e çıkarıldı.



Bu artış da sigorta şirketlerinin trafikteki zararını kurtarmayınca Hazine, Ocak 2018'de tek seferlik yüzde 5 zam yaptı. Bu zamdan sonra fiyat artışları her ay yüzde 1.5 olarak devam etti.



1.5 YILDA YÜZDE 39



Yeni yılda da bu oranda bir değişiklik yapılmayacak ve yeni bir düzenleme yapılana kadar aylık artış yüzde 1.5 olacak. 1 Ocak itibarıyla İstanbul'da ilk kez araç alarak trafiğe çıkan bir sürücü en fazla 1186 lira ödeyecek.



Bu tutar Nisan 2017'de yani tavan uygulamasının başladığı ayda 855 liraydı. Yani yaklaşık 1.5 yılda yüzde 38.65'lik bir artış söz konusu. Kabaca enflasyona paralel bir artış olduğu görülüyor.



Zorunlu trafik sigortasında Nisan 2017'den beri tavan fiyat uygulanıyor. Ancak tavan her ay belli bir oranda artıyor. Peki, illere ve sürücünün kaza yapıp yapmadığına göre değişen trafik sigortası 2019'da ne olacak?



EN HESAPLI 7'NCİ BASAMAK



İlk kez araç alıp sigorta yaptıranlar 4'üncü basamak sayılıyor. Sürücüler maddi hasarlı 3, bedeni hasarlı 1 kaza yapınca en riskli grup olan 1'inci basamağa düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7'nci basamağa yükseliyor.







7'nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalanıyor. Sistem kaza yapmayan sürücüyü ödüllendirirken sık kaza yapanı cezalandırıyor.



Tavan fiyatta, 5'inci kademedeki sürücüye yüzde 15, 6'ncı kademedeki sürücüye yüzde 30, 7'nci kademedeki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4'üncü basamağa göre yapılıyor. Hasar yaptıkça kademe 1'e doğru düşüyor. Bu durumda fiyatlar yüzde 150 artırımlı uygulanıyor.











EN AZ KÜTAHYA VE KİLİS'TE



1 ile 7'inci basamak arasındaki fiyat farkı 2300 lirayı aşıyor. Örneğin; İstanbul'da son 3 yılda hiç kaza yapmayıp 7'nci basamağa yerleşen bir sürücü en fazla 652 lira öderken, kazaya karışıp riskli grupta yer alan 1'inci basamağa düşenler 2965 lira ödüyor.





En ucuz trafik sigortası Kütahya, Muğla, Kilis, Burdur ve Şanlıurfa gibi illerde yapılırken, en pahalısı İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa'da.