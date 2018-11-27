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'Allah’ım hangi ülkeye bela vereceksen, oraya CHP’yi nasip et'

Akit yazarı Sabri Balaman, CHP’nin, milleti kandırmaktan başka gayesi olmadığını savunarak "Allah’ım hangi ülkeye bela vereceksen, oraya CHP’yi nasip et" ifadesini kullandı.

Güncel / 27 Kasım 2018 Salı 10:04
'Allah’ım hangi ülkeye bela vereceksen, oraya CHP’yi nasip et'

Akit yazarı Sabri Balaman, bugünkü köşe yazısında CHP'nin gelmişini geçmişini masaya yatırdı.

'CHP, tarihinde hep kan ve gözyaşı biriktirmiş bir parti olarak, sağır ve körü oynamaktan da kendini alamıyor. Geçmiş tarihleri sütten liman(!). Lekeyi asla kabul etmiyor, arsızlığı da iyi oynuyorlar' diyen Balaman, CHP tarihindeki rezillikleri sıraladı.

Balaman, 'Bütün bu barbarlıklar ne yazık ki CHP'ye ait tarihi hafızamızda yer almakta. Bugün sevimli maskeler altına girerek milleti kazanmaya çalışan CHP'nin, milleti kandırmaktan başka gayesi yoktur' ifadelerini kullandı.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN! Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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