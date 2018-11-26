Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 3’ü sivil, 48’i asker olmak üzere 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Asker şüphelilerin 43’ünün halen görevde olduğu bildirildi.
Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve ikametlerinde bulunan isimler gözaltına alındı. Şüphelilerden 51'inin asker olduğu ve 43'ünün aktif görevde bulunduğu öğrenildi.
Kaynak : İHA