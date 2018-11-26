Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve ikametlerinde bulunan isimler gözaltına alındı. Şüphelilerden 51'inin asker olduğu ve 43'ünün aktif görevde bulunduğu öğrenildi.



Kaynak : İHA

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