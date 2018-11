Yılda kişi başı 12,4 kilogram kırmızı et tüketiyoruz

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, ülkelerin tükettiği et miktarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. PRNet'in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin yılda kişi başına dana, sığır ve koyun olmak üzere toplamda 12,4 kilogram et tükettiği belirlendi. Sadece dana ve sığır eti tüketimindeki yıllık kişi başına düşen miktar ise 8,3 kilogram olarak görüldü.



Ayrıştırılmış olarak bakılan dana ve sığır eti tüketiminde ise listenin başına 43,1 kilogram ile Uruguay yerleşti. Buna karşın neredeyse sıfıra yakın tüketim ile listenin sonuna Sudan'ın yerleştiği kaydedildi.



Medyanın gündeminde yer aldı



PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen incelemede, kırmızı et yılın en çok konuşulan gıda haberleri içerisinde yer aldı. Kırmızı et tüketimi ve ithalatı yıl içerisinde 15 bin 564 haberle konuşuldu. Et fiyatlarında yaşanan artış, üretim yetersizliği ve ithalat haberleri konuyla alakalı yazılı mecralarda en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.