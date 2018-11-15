Bursa'da Tarihi Kayhan Çarşısı'nda yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yangın çıkan tarihi Kayhan Çarşısı bölgesindeki 2 katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.



Kayhan Mahallesi'nde tarihi Kayhan Çarşısı bölgesinin, Gökdere tarafında yer alan metruk 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.



Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.



Tamamen yanan binada soğutma çalışmaları yapılıyor.













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